Развод тер Штегена произошел из-за измены или других проблем

Марк-Андре тер Штеген с Даниэлой. Фото: instagram.com/mterstegen1

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген оказался в центре внимания из-за своей личной жизни. В последнее время в СМИ активно обсуждают слухи о его разводе с женой Даниэлой.

Брак пары продлился семь лет, но в начале 2025 года тер Штеген объявил о расставании. Эта новость вызвала волну спекуляций, а таблоиды, описывая возможные причины разрыва, нередко переходили границы этики.

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Марк-Андре тер Штеген с Даниэлой. Фото: turkiyesaati_tr

Еще в январе 2025 года вратарь официально подтвердил развод. Желтая пресса сразу предположила, что разрыв произошел из-за измены Даниэлы с ее личным тренером. Эти слухи быстро распространились, хотя никаких доказательств так и не появилось.

Была ли измена жены тер Штегена

Марк-Андре и Даниэла поженились в 2017 году в Италии. За время брака у них родилось трое детей: сын Бен и дочери Лия и Сия.

В последнее время поклонники замечали, что супруги перестали публиковать совместные фото в социальных сетях, а Даниэла больше не посещала матчи "Барселоны". Это лишь подогрело интерес к их личной жизни и дало толчок слухам о проблемах в отношениях.

Марк-Андре тер Штеген с Даниэлой. Фото: instagram.com/mterstegen1

Реагируя на спекуляции, тер Штеген призвал уважать их с Даниэлой частную жизнь и прекратить безосновательные домыслы. В своем недавнем комментарии голкипер категорически опроверг слухи о неверности жены и назвал неприемлемым распространение лжи в СМИ.

"Никакой измены со стороны Даниэлы не было. Мы просто решили идти разными путями, сохраняя взаимное уважение", — заявил футболист.

Он также подчеркнул, что решение о разводе было обоюдным и не связано с громкими скандалами, которые раздувает пресса.

Интересно, что это уже не первый подобный скандал в "Барселоне". Ранее внимание общественности привлек Жерар Пике, который изменил певице Шакире.

Как и в предыдущем случае, нынешняя ситуация может повлиять на команду, ведь "Барселона" сейчас находится на решающем этапе борьбы за чемпионство. Впрочем, тер Штеген призывает сосредоточиться на футболе, а не на сплетнях.

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