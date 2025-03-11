Розлучення тер Штегена сталося через зраду чи інші проблеми

Марк-Андре тер Штеген з Даніелою. Фото: instagram.com/mterstegen1

Голкіпер "Барселони" Марк-Андре тер Штеген опинився в центрі уваги через своє особисте життя. Останнім часом у ЗМІ активно обговорюють чутки про його розлучення з дружиною Даніелою.

Шлюб пари тривав сім років, але на початку 2025 року тер Штеген оголосив про розставання. Ця новина викликала хвилю спекуляцій, а таблоїди, описуючи можливі причини розриву, нерідко переходили межі етики.

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Марк-Андре тер Штеген з Даніелою. Фото: turkiyesaati_tr

Ще в січні 2025 року воротар офіційно підтвердив розлучення. Жовта преса одразу припустила, що розрив стався через зраду Даніели з її особистим тренером. Ці чутки швидко поширилися, хоча жодних доказів так і не з'явилося.

Чи була зрада дружини тер Штегена

Марк-Андре та Даніела одружилися у 2017 році в Італії. За час шлюбу в них народилося троє дітей: син Бен та доньки Лія і Сія.

Останнім часом шанувальники помічали, що подружжя перестало публікувати спільні фото в соціальних мережах, а Даніела більше не відвідувала матчі "Барселони". Це лише підігріло інтерес до їхнього особистого життя та дало поштовх чуткам про проблеми в стосунках.

Марк-Андре тер Штеген з Даніелою. Фото: instagram.com/mterstegen1

Реагуючи на спекуляції, тер Штеген закликав поважати їхнє з Даніелою приватне життя і припинити безпідставні домисли. У своєму нещодавньому коментарі голкіпер категорично спростував чутки про невірність дружини та назвав неприйнятним поширення брехні в ЗМІ.

"Жодної зради з боку Даніели не було. Ми просто вирішили йти різними шляхами, зберігаючи взаємну повагу", — заявив футболіст.

Він також наголосив, що рішення про розлучення було обопільним і не пов'язане з гучними скандалами, які роздуває преса.

Цікаво, що це вже не перший подібний скандал у "Барселоні". Раніше увагу громадськості привернув Жерар Піке, який зрадив співачці Шакірі.

Як і в попередньому випадку, нинішня ситуація може вплинути на команду, адже "Барселона" зараз перебуває на вирішальному етапі боротьби за чемпіонство. Утім, тер Штеген закликає зосередитися на футболі, а не на плітках.

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