Матч Барселона — Осасуна перенесли через смерть клубного лікаря

Матч Барселони перенесли через раптову смерть клубного лікаря
У каталонській "Барселоні" напередодні чергового матчу Ла Ліги сталася трагедія. Через це поєдинок проти "Осасуни" перенесено на пізніший термін.
"Барселона" офіційно повідомила у своїх соцмережах про смерть лікаря клубу Карлеса Міньярро Гарсії.
Трагедія сталася вдень, просто напередодні матчу. Лікарю "Барселони" було 53 роки.
March 8, 2025
Що відомо про трагедію
"Барселона" із сумом повідомляє про трагічну новину — сьогодні вдень пішов з життя лікар першої команди Карлес Міньярро Гарсія. Через це матч між "Барселоною" та "Осасуною" перенесено на пізніший термін", — сказано в офіційній заяві клубу.
Карлесу Міньярро Гарсії було 53 роки. Як пише ESPN, він приєднався до "Барселони" у 2017 році.
Лікар почав працювати з основним складом команди минулого літа, до цього він працював у футзалі.
За даними ЗМІ, гравці "Барселони" дізналися про смерть Міньярро Гарсії, коли прибули на стадіон на матч проти "Осасуни". Стартовий свисток поєдинку мав прозвучати о 22:00 за київським часом.
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