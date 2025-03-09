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Матч Барселони перенесли через раптову смерть клубного лікаря

9 березня 2025 10:47
Максим Коваленко - Редактор
Матч Барселона — Осасуна перенесли через смерть клубного лікаря
Карлес Міньярро Гарсія. Фото: ФК "Барселона"
Максим Коваленко - Редактор

У каталонській "Барселоні" напередодні чергового матчу Ла Ліги сталася трагедія. Через це поєдинок проти "Осасуни" перенесено на пізніший термін. 

"Барселона" офіційно повідомила у своїх соцмережах про смерть лікаря клубу Карлеса Міньярро Гарсії. 

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Трагедія сталася вдень, просто напередодні матчу. Лікарю "Барселони" було 53 роки.

Що відомо про трагедію

"Барселона" із сумом повідомляє про трагічну новину — сьогодні вдень пішов з життя лікар першої команди Карлес Міньярро Гарсія. Через це матч між "Барселоною" та "Осасуною" перенесено на пізніший термін", — сказано в офіційній заяві клубу.

Карлесу Міньярро Гарсії було 53 роки. Як пише ESPN, він приєднався до "Барселони" у 2017 році. 

Лікар почав працювати з основним складом команди минулого літа, до цього він працював у футзалі. 

За даними ЗМІ, гравці "Барселони" дізналися про смерть Міньярро Гарсії, коли прибули на стадіон на матч проти "Осасуни". Стартовий свисток поєдинку мав прозвучати о 22:00 за київським часом.

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