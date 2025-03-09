Матч Барселона — Осасуна перенесли из-за смерти клубного врача

Карлес Миньярро Гарсия. Фото: ФК "Барселона"

В каталонской "Барселоне" накануне очередного матча Ла Лиги произошла трагедия. Из-за этого поединок против "Осасуны" перенесен на более поздний срок.

"Барселона" официально сообщила в своих соцсетях о смерти врача клуба Карлеса Миньярро Гарсии.

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Трагедия произошла днем, прямо накануне матча. Врачу "Барселоны" было 53 года.

Что известно о трагедии

"Барселона" с грустью сообщает о трагической новости — сегодня днем ушел из жизни врач первой команды Карлес Миньярро Гарсия. В связи с этим матч между "Барселоной" и "Осасуной" перенесен на более поздний срок", — сказано в официальном заявлении клуба.

Карлесу Миньярро Гарсии было 53 года. Как пишет ESPN, он присоединился к "Барселоне" в 2017 году.

Врач начал работать с основным составом команды прошлым летом, до этого он работал в футзале.

По данным СМИ, игроки "Барселоны" узнали о смерти Миньярро Гарсии, когда прибыли на стадион на матч против "Осасуны". Стартовый свисток поединка должен был прозвучать в 22:00 по киевскому времени.

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