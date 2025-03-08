В Барселоне бунт против Неймара, Ямал и Лопес против его трансфера

Ламин Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

В "Барселоне" назревает большой бунт игроков и тренерского состава. Все они выступили против возвращения в команду Неймара.

Одним из самых активных противников трансфера Неймара является молодая звезда клуба Ламин Ямал, передает El Nacional.

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Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Ямал показал свое мнение

По информации источника, некоторые футболисты выступили против желания руководства клуба в лице Жоана Лапорты вернуть Неймара.

Двумя из "забастовщиков" являются Ямал и Фермин Лопес.

Игроки считают, что переход Неймара нарушит микроклимат в команде и это может отразиться на результатах. К тому же футболисты считают, что бразилец не подходит под стиль тренерского штаба Ханси Флика.

Тренерский штаб "Барселоны" также недоволен переговорами с Неймаром.

Несмотря на мнение игроков и тренеров команды, в "Барселоне" готовы вернуть футболиста, если он до лета забьет за "Сантос" 15 голов. Для клуба бесплатный переход такого игрока будет хорошим маркетинговым ходом.

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