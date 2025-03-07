Динамо подписывает игрока Сантоса Мигелито — что известно о трансфере

Игрок "Сантоса" и сборной Боливии Мигелито. Фото: instagram.com/miguel.terceros

Киевское "Динамо" продолжает комплектацию состава на вторую часть сезона УПЛ. Столичный клуб борется за чемпионство и выход в Лигу чемпионов.

Новым игроком "Динамо" уже в ближайшее время может стать боливийский полузащитник бразильского "Сантоса" Мигелито, сообщает телеграм-канал Zorya Londonsk.

Читайте также:

По его данным, игрок уже направляется в Киев. А сам трансфер "состоится на 99 процентов".

Что известно о Мигелито

Игроку 20 лет. Он выступает на позиции атакующего полузащитника, хотя может сыграть и на флангах.

В этом сезоне он отыграл четыре матча за "Сантос", результативными действиями не отметился.

В сборной Боливии у него дела обстоят гораздо лучше. С четырьмя забитыми мячами он входит в список лучших бомбардиров южноамериканского отбора на Чемпионат мира 2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что звезда "Сантоса" Неймар протестовал против перехода Мигелито, считая, что игрок имеет хорошую перспективу и может помочь бразильскому клубу.

Напомним, в киевском "Динамо" есть еще несколько проблемных позиций, которые следовало бы усилить для лучшего завершения сезона.

Наставник "Александрии" Руслан Ротань может пойти на повышение после нынешнего сезона.

Сборная Украины накануне поединков против Бельгии должна решить ряд кадровых проблем.

Сергей Ребров может вызвать в национальную команду перспективного форварда, который уже успел заявить о себе.