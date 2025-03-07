Динамо підписує гравця Сантоса Мігеліто — що відомо про трансфер

Гравець "Сантоса" та збірної Болівії Мігеліто. Фото: instagram.com/miguel.terceros

Київське "Динамо" продовжує комплектацію складу на другу частину сезону УПЛ. Столичний клуб бореться за чемпіонство та вихід до Ліги чемпіонів.

Новим гравцем "Динамо" вже найближчим часом може стати болівійський півзахисник бразильського "Сантоса" Мігеліто, повідомляє телеграм-канал Zorya Londonsk.

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За його даними, гравець вже направляється до Києва. А сам трансфер "відбудеться на 99 відсотків".

Що відомо про Мігеліто

Гравцю 20 років. Він виступає на позиції атакувального півзахисника, хоча може зіграти і на флангах.

Цього сезону він відіграв чотири матчі за "Сантос", результативними діями не відзначився.

У збірній Болівії у нього справи набагато краще. З чотирма забитими м'ячами він входить до списку найкращих бомбардирів південноамериканського відбору на Чемпіонат світу 2026 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що зірка "Сантоса" Неймар протестував проти переходу Мігеліто, вважаючи, що гравець має хорошу перспективу та може допомогти бразильському клубу.

Нагадаємо, у київському "Динамо" є ще декілька проблемних позицій, які варто було б підсилити для кращого завершення сезону.

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