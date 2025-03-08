У Барселоні бунт проти Неймара, Ямал і Лопес проти його трансферу

Ламін Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

У "Барселоні" назріває великий бунт гравців і тренерського складу. Усі вони виступили проти повернення в команду Неймара.

Одним із найактивніших противників трансферу Неймара є молода зірка клубу Ламін Ямал, передає El Nacional.

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Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Ямал показав свою думку

За інформацією джерела, деякі футболісти виступили проти бажання керівництва клубу в особі Жоана Лапорти повернути Неймара.

Двома зі "страйкарів" є Ямал і Фермін Лопес.

Гравці вважають, що перехід Неймара порушить мікроклімат у команді, і це може позначитися на результатах. До того ж футболісти вважають, що бразилець не підходить під стиль тренерського штабу Хансі Фліка.

Тренерський штаб "Барселони" також незадоволений переговорами з Неймаром.

Попри думку гравців і тренерів команди, у "Барселоні" готові повернути футболіста, якщо він до літа заб'є за "Сантос" 15 голів. Для клубу безкоштовний перехід такого гравця буде хорошим маркетинговим ходом.

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