Катерина Усик вразила образом на готичній вечірці в Києві

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Дружина чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі Олександра Усика Катерина продовжує показувати країні, що вона не скромна дівчина. Останнім часом вона робить це набагато частіше.

Свій новий образ Катерина показала на жіночій вечірці в одному з клубів Києва, повідомив портал Новини.LIVE.

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Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Зазначимо, що Катерина активно веде соціальні мережі й наразі на неї підписані 177 тисяч фоловерів.

Новий яскравий образ дружини Усика

Катерина відвідала жіночу вечірку, де була в роковому образі зі срібним вінком на голові.

Катерина була одягнена в чорну напівпрозору довгу сукню з кількома прорізами на ній. В цій сукні дівчина гарно витанцьовувала всю вечірку під пісні Ірини Білик та Віктора Павліка.

Цікаво, що сама вечірка була в чорному готичному стилі й тому більшість дівчат була в чорному вбранні.

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