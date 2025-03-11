Катерина Усик вразила образом на готичній вечірці в Києві

Дружина Усика з’явилася на вечірці в роковому образі
Дружина чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі Олександра Усика Катерина продовжує показувати країні, що вона не скромна дівчина. Останнім часом вона робить це набагато частіше.
Свій новий образ Катерина показала на жіночій вечірці в одному з клубів Києва, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що Катерина активно веде соціальні мережі й наразі на неї підписані 177 тисяч фоловерів.
Новий яскравий образ дружини Усика
Катерина відвідала жіночу вечірку, де була в роковому образі зі срібним вінком на голові.
Катерина була одягнена в чорну напівпрозору довгу сукню з кількома прорізами на ній. В цій сукні дівчина гарно витанцьовувала всю вечірку під пісні Ірини Білик та Віктора Павліка.
Цікаво, що сама вечірка була в чорному готичному стилі й тому більшість дівчат була в чорному вбранні.
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