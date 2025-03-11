Лидер Динамо не сможет сыграть в поединке с Зарей в УПЛ

Тренер Александр Шовковский с игроками "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В центральном матче 21 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" и "Заря" не смогут сыграть оптимальными составами. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский будет вынужден обойтись без услуг одного из игроков атаки.

Отсутствие игроков на поле связано с контрактными обязательствами клубов перед друг другом, сообщает "ТаТоТаке".

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Во вторник, 11 марта, "Динамо" примет в Киеве "Зарю". Однако в этом матче не сыграют как минимум 6 футболистов луганской команды. Это Яцык, Супряга, Горбач, Слесар, Маткевич и Василец. Все они пришли в "Зарю" из "Динамо", и в контракте игроков с луганским клубом стоит запрет на участие в поединках против столичной команды.

Эдуардо Герреро во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто не поможет "Динамо"

Но и у киевлян есть похожая проблема. Форвард "бело-синих" Эдуардо Герреро тоже не появится на поле. Он пропустил и первый матч этих соперников. Дело не в травме, просто по условиям трансфера панамского футболиста он не имеет права играть против "Зари".

В сезоне 2024/2025 Герреро провел 17 матчей, в которых забил 1 гол. "Динамо" в 2025 году провело два матча. Сначала подопечные Александра Шовковского сыграли вничью с "Ворсклой" (1:1), затем вырвали победу на последних минутах противостояния с ЛНЗ.

"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиге. Киевляне опережают "Александрию" на 6 баллов.

Напомним, в "Динамо" может появиться новый главный тренер, если команда не сможет завоевать чемпионский титул.

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