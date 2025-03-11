Ротань посилив склад Олександрії футболістом збірної України

Сергій Булеца (праворуч) та Володимир Бражко у складі "Зорі". Фото: instagram.com/sergeybuletsa/

"Олександрія", яка претендує на чемпіонський титул у Прем'єр-лізі, знову підписала контракт із футболістом свого прямого суперника. Руслан Ротань отримав можливість попрацювати зі ще одним ексгравцем київського "Динамо".

Сергій Булеца підписав з "Олександрією" повноцінну угоду, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Динамо" і "Олександрія" узгодили всі умови трансферної угоди щодо переходу 26-річного півзахисника Сергія Булеци. Найближчим часом сторони офіційно оголосять про цю угоду.

Сергій Булеца у складі національної команди. Фото: instagram.com/sergeybuletsa/

Деталі трансферу Булеци

Хавбек, на рахунку якого є три матчі за збірну України, стане другим гравцем "Динамо", який під час зимового трансферного вікна-2025 перейшов до "Олександрії". Раніше те ж саме зробив Володимир Шепелєв, який поступово стає лідером своєї нової команди.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський ухвалив рішення не брати Сергія Булецу на збір команди в Туреччині, де "біло-сині" готувалися до другої частини сезону. Гравця повідомили, що столичний клуб на нього не розраховує. "Олександрія" підписала футболіста на 2,5 року. Про суму угоди нічого не відомо.

У нинішньому сезоні Сергій Булеца зіграв 7 матчів за польську "Лехію", у якій виступав на правах оренди. Результативними діями футболіст не відзначився.

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