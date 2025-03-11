Ротань усилил состав Александрии футболистом сборной Украины

Сергей Булеца (справа) и Владимир Бражко в составе "Зари". Фото: instagram.com/sergeybuletsa/

Претендующая на чемпионский титул в Премьер-лиге "Александрия" снова подписала контракт с футболистом своего прямого соперника. Руслан Ротань получил возможность поработать с еще одним экс-игроком киевского "Динамо".

Сергей Булеца подписал с "Александрией" полноценное соглашение, сообщает "ТаТоТаке".

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"Динамо" и "Александрия" согласовали все условия трансферной сделке по переходу 26-летнего полузащитника Сергея Булецы. В ближайшее время стороны официально объявят об этой сделке.

Сергей Булеца в составе национальной команды. Фото: instagram.com/sergeybuletsa/

Детали трансфера Булецы

Хавбек, на счету которого есть три матча за сборную Украины, станет вторым игроком "Динамо", который во время зимнего трансферного окна-2025 перешел в "Александрию". Ранее то же самое сделал Владимир Шепелев, который постепенно становится лидером своей новой команды.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский принял решение не брать Сергея Булецу на сбор команды в Турции, где "бело-синие" готовились ко второй части сезона. Игрока уведомили, что столичный клуб на него не рассчитывает. "Александрия" подписала футболиста на 2,5 года. О сумме сделки ничего не известно.

В нынешнем сезоне Сергей Булеца сыграл 7 матчей за польскую "Лехию", в которой выступал на правах аренды. Результативными действиями футболист не отметился.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может быть уволен, если команда не выполнит задачу на сезон.

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