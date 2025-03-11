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Динамо готовится к уходу одного из лидеров команды

11 марта 2025 12:53
Иван Крутогоров - Редактор
В Динамо приняли важное решение по трансферу Буяльского
Виталий Буяльский выводит команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"
Иван Крутогоров - Редактор

Руководство киевского "Динамо" согласится отпустить своего воспитанника в другой клуб. Речь идет о многолетнем капитане "бело-синих". 

Виталий Буяльский может покинуть столичный клуб уже летом этого года, сообщил журналист Виктор Вацко

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Виталий Буяльский является воспитанником и лидером "Динамо". Футболист находится в системе столичного клуба с 2010 года. Он провел один сезон 2013/2024 в "Говерле", после чего окончательно стал игроком основного состава "бело-синих". 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский руководит игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Условие трансфера Буяльского 

В начале января 2025 года опытному полузащитнику исполнилось 32 года. В "Динамо" понимают, что футболист может захотеть попробовать силы в зарубежном чемпионате в конце своей карьеры. И киевский клуб готов пойти навстречу своему лидеру. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансферная стоимость Буяльского составляет 4 млн евро, а его контракт с "Динамо" действует до лета 2025 года. Однако "бело-синие" отпустят игрока, если летом в клуб поступит предложение, которое заинтересует полузащитника. В "Динамо" благодарны хавбеку за годы совместной работы. 

В сезоне 2024/2025 Буяльский провел на поле 28 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. 

Напомним, "Динамо" будет вынуждено сыграть без одного из важных футболистов в матче УПЛ с "Зарей". 

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