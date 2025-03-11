У Динамо ухвалили важливе рішення щодо трансферу Буяльського

Віталій Буяльський виводить команду на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" погодиться відпустити свого вихованця в інший клуб. Йдеться про багаторічного капітана "біло-синіх".

Віталій Буяльський може покинути столичний клуб уже влітку цього року, повідомив журналіст Віктор Вацко.

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Віталій Буяльський є вихованцем і лідером "Динамо". Футболіст перебуває в системі столичного клубу з 2010 року. Він провів один сезон 2013/2024 у "Говерлі", після чого остаточно став гравцем основного складу "біло-синіх".

Віталій Буяльський керує грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Умова трансферу Буяльського

На початку січня 2025 року досвідченому півзахиснику виповнилося 32 роки. У "Динамо" розуміють, що футболіст може захотіти спробувати сили в закордонному чемпіонаті наприкінці своєї кар'єри. І київський клуб готовий піти назустріч своєму лідеру.

Віталій Буяльський під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансферна вартість Буяльського становить 4 млн євро, а його контракт із "Динамо" діє до літа 2025 року. Однак "біло-сині" відпустять гравця, якщо влітку до клубу надійде пропозиція, яка зацікавить півзахисника. У "Динамо" вдячні хавбеку за роки спільної роботи.

У сезоні 2024/2025 Буяльський провів на полі 28 матчів, забив 5 голів і зробив 6 результативних передач.

Нагадаємо, "Динамо" буде змушене зіграти без одного з важливих футболістів у матчі УПЛ із "Зорею".

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