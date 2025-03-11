Мудрик и допинг — почему до сих пор не открыли пробу B

Игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

В Англии продолжается допинг-скандал, связанный с украинским футболистом Михаилом Мудриком. Однако, в последнее время нет никаких новостей по развитию этого скандала.

Журналист и комментатор Игорь Цыганик на своем YouTube-канале отметил, что причина может быть в адвокатах украинца.

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Похоже, что дело Мудрика "засекретили". И это связано с очевидной стратегией его защитников.

Что сказал Цыганик

"Я думаю, что вполне возможно дело где-то немножко засекретили, по просьбе адвокатов", — отметил Цыганик.

По его словам, развертывание этого дела, если нет финальной точки, может сыграть очень негативную роль.

"Могут выплывать определенные события, и для того, чтобы это не выплывало наружу, возможно, до окончания всего процесса, до вердикта, мы ничего не узнаем", — резюмировал он.

Цыганик отметил, что детали могут навредить реноме игрока. Особенно, если окажется, что он не виноват.

Напомним, опытный игрок киевского "Динамо" перешел в "Александрию" на полноценный контракт.

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