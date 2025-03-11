Підгрушна, сестри Семеренко, Джима — чим зараз займаються олімпійські чемпіонки

Українські біатлоністки з золотом Олімпіади. Фото Ігоря Сичiна / УНІАН

Український біатлон майже 11 років тому тріумфував на Олімпійських іграх, які відбулися в російському Сочі. Цей тріумф можна було назвати піком наших "стріляючих лижників".

Жіноча збірна України виборола золото на Олімпіаді у Сочі, залишивши позаду себе усіх фаворитів цих змагань, пише портал Новини.LIVE.

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З того часу, на жаль, подібних масштабних успіхів в України не було. А жіноча "золота" четвірка за фактом розпалася.

Хто залишився на біатлонних трасах? Де зараз чемпіонки і чим вони займаються? Нумо розбиратись.

Олена Підгрушна. Фото Ігоря Сичiна / УНІАН

Олена Підгрушна

Капітан тієї збірної України. У листопаді минулого року вона дала інтерв'ю виданню Sport-express, де розповіла, що досі проходить реабілітацію після пошкодження коліна.

Вона ж натякнула на завершення кар'єри.

"Досі триває процес реабілітації після травми колін. Її отримала під час тренування. Поступово ситуація покращується. Але, як мені казали лікарі, цей процес має тривати 9-12 місяців.

Виступи на змаганнях? Як Бог дасть. Думаю, що пора вже молодим українським біатлоністкам приходити на зміну і демонструвати аналогічні результати на міжнародних змаганнях. Чекаю на це!... Тренуюсь у міру своїх можливостей".

Сестри Семеренки. Фото: Синиця Олександр / УНІАН

Валя та Віта Семеренки

Сестри вже досить давно не виступають за збірну на рівні Кубка світу. Останнім часом вони брали участь лише у чемпіонаті України.

Валентина Семеренко ще у 2023 році заявляла про амбіції повернутись до збірної, але вона залишається поза основним складом.

Віта Семеренко у серпні минулого року була відсторонена від змагань через порушення антидопінгових правил.

Юлія Джима. Фото: instagram.com/julidzhima

Юлія Джима

Єдина з четвірки, яка продовжує виступи у збірній. Найвищим її місцем цього сезону була четверта позиція у спринті в французькому Ансі.

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