Ребров може повернути Ярмоленка до збірної України — чому лідер Динамо важливий для команди

Андрій Ярмоленко у футболці збірної України. Фото: УНІАН

Головний тренер збірної України Сергій Ребров повернув у національну команду одного з її ветеранів. Андрій Ярмоленко зможе допомогти "синьо-жовтим" у важливих матчах плей-оф Ліги Націй.

Чому тренер змінив думку з приводу капітана? Чим Ярмоленко буде корисний команді? Відповідаємо на ці запитання в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

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Протягом більш як десять років Андрій Ярмоленко був одним із найяскравіших і найкорисніших футболістів у збірній України. Він виступає за національну команду настільки давно, що встиг побити майже всі рекорди в синьо-жовтій футболці. Здавалося, півзахисник виступатиме в команді доти, доки не вирішить завершити кар'єру, але за останній рік його статус у збірній змінився.

Ярмоленко тренується під керівництвом Реброва. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Криза у збірній України

За останній рік Сергій Ребров зіткнувся із серйозними проблемами в національній команді, що позначилося на результатах "синьо-жовтих". Епідемія травм призвела до того, що за збірну України дебютували відразу кілька нових гравців. Ця ситуація не змінилася, тож тенденція явно продовжиться.

Одночасно з цим Ребров несподівано почав відмовлятися від послуг багаторічних лідерів збірної України. Приміром, віцекапітан команди Олександр Зінченко не отримав виклик на матчі Ліги Націй зі збірною Бельгії. За кілька місяців до цього місце в заявці національної команди втратив і Андрій Ярмоленко.

Однак Ребров змінив рішення і повернув лідера "Динамо" до національної команди. Ставки перед поєдинками з Бельгією в плей-офф Ліги Націй дуже високі, і тренерському штабу знадобиться досвід Ярмоленка. При цьому кадрова ситуація "синьо-жовтих" не покращилася.

Андрій Ярмоленко з дружиною Інною. Фото: УНІАН

Ярмоленко у збірній України: чому це добре

Незрозуміла ситуація з допінг-пробою Михайла Мудрика позбавила національну команду одного з головних креативних футболістів. Зрозуміло, Ярмоленко не стане прямою заміною вінгеру "Челсі". Ним міг би стати Владислав Кабаєв із "Динамо", однак він опинився тільки в резервному списку національної команди.

Але сам факт повернення Ярмоленка до збірної свідчить про те, що Реброву більше нікуди відступати, особливо на тлі чуток про можливе звільнення тренера. "Синьо-жовтим" належить провести два матчі з дуже сильним, але знайомим за Євро-2024 суперником. Безумовно, "червоні дияволи" під керівництвом Руді Гарсії не будуть схожі на команду Доменіко Тедеско, але тренерський штаб збірної України розуміє, до чого готуватися.

Андрій Ярмоленко допомагає Іллі Забарному. Фото: УНІАН

І виклик одного з ветеранів "синьо-жовтих" до національної команди не є випадковістю. Справа навіть не у формі Ярмоленка, який цього сезону забив уже 7 голів. Андрій здатен бути провідником ідей тренера на полі та людиною, яка донесе до команди ідеї наставника. Реброву важливо мати на полі людину, з якою він працює вже втретє у своїй кар'єрі.

Очікуємо побачити Ярмоленка на полі в другому таймі, особливо якщо події невдало розвиватимуться для збірної України. Це один із небагатьох футболістів у команді, який вміє плідно "входити в гру" і часто впливає на результат. Якщо між тренером і футболістом більше немає жодних недомовок, виклик ветерана в національну команду стане правильним рішенням.

Андрій Ярмоленко святкує гол. Фото: УНІАН

Рекорди Ярмоленка у збірній України

Хавбек "Динамо" вже вписав своє ім'я в історію "синьо-жовтих". На його рахунку кілька національних рекордів. Буде символічно, якщо Ярмоленко зможе встановити головне досягнення в найближчих матчах.

Андрій Ярмоленко є єдиним українським футболістом, який взяв участь у чотирьох чемпіонатах Європи. Він виходив на поле на Євро-2012 (одна результативна передача), Євро-2016, Євро-2020 (два голи, дві результативні передачі) і Євро-2024.

Ще в рамках відбору на чемпіонат Європи 2016 року Ярмоленко віддав у матчі Македонії гольовий пас на Сергія Сидорчука. Результативна передача стала для Андрія 13, він перевершив досягнення нинішнього президента УАФ Андрія Шевченка (12 передач). Нині на рахунку Ярмоленка понад 20 асистів у національній команді.

Однак головне досягнення ще не підкорилося капітану збірної України. Найкращим бомбардиром в історії команди залишається Андрій Шевченко, на рахунку якого 48 голів. Ярмоленко відстає на два м'ячі.

Хавбек "Динамо" неодноразово говорив, що пріоритетом для нього залишаються результати збірної України, але це не означає, що Ярмоленко не хоче забити в синьо-жовтій футболці ще 2 або 3 голи. Це бажання піде команді на користь у матчах проти Бельгії, які відбудуться 20 і 23 березня.

Нагадаємо, збірну України може очолити відомий фахівець у разі відходу з команди Сергія Реброва.

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