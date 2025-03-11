Пидгрушная, сестры Семеренко, Джима — чем сейчас занимаются олимпийские чемпионки

Украинские биатлонистки с золотом Олимпиады. Фото Игоря Сычина / УНИАН

Украинский биатлон почти 11 лет назад торжествовал на Олимпийских играх, которые состоялись в российском Сочи. Этот триумф можно было назвать пиком наших "стреляющих лыжников".

Женская сборная Украины завоевала золото на Олимпиаде в Сочи, оставив позади себя всех фаворитов этих соревнований, пишет портал Новини.LIVE.

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С тех пор, к сожалению, подобных масштабных успехов у Украины не было. А женская "золотая" четверка, по факту, распалась.

Кто остался на биатлонных трассах? Где сейчас чемпионки и чем они занимаются? Давайте разбираться.

Елена Пидгрушная. Фото Игоря Сычина / УНИАН

Елена Пидгрушная

Капитан той сборной Украины. В ноябре прошлого года она дала интервью изданию Sport-express, где рассказала, что до сих пор проходит реабилитацию после повреждения колена.

Она же намекнула на завершение карьеры.

"До сих пор продолжается процесс реабилитации после травмы коленей. Ее получила во время тренировки. Постепенно ситуация улучшается. Но, как мне говорили врачи, этот процесс должен занять 9-12 месяцев.

Выступления на соревнованиях? Как Бог даст. Думаю, что пора уже молодым украинским биатлонисткам приходить на смену и демонстрировать аналогичные результаты на международных соревнованиях. Жду этого!.... Тренируюсь по мере своих возможностей".

Сестры Семеренко. Фото: Синица Александр / УНИАН

Валя и Вита Семеренко

Сестры уже достаточно давно не выступают за сборную на уровне Кубка мира. В последнее время они участвовали только в чемпионате Украины.

Валентина Семеренко еще в 2023 году заявляла об амбициях вернуться в сборную, но она остается вне основного состава.

Вита Семеренко в августе прошлого года была отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Юлия Джима. Фото: instagram.com/julidzhima

Юлия Джима

Единственная из четверки, которая продолжает выступления в сборной. Самым высоким ее местом в этом сезоне была четвертая позиция в спринте во французском Анси.

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