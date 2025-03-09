Сборная Украины завоевала медаль на Кубке мира по биатлону — детали

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi

В чешском Нове Место завершается очередной этап Кубка мира по биатлону. Сегодня мужчины бежали эстафетную гонку.

Сборная Украины завоевала сенсационную бронзовую медаль в эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место, сообщает Tribuna.com.

Читайте также:

Украинцы опередили четвертое место на 12 секунд. Однако сильно отстали от первых двух позиций.

Результаты мужской эстафеты. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Триумф Украины

Сборная Украины вышла на гонку в таком составе: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Всего украинцы использовали семь дополнительных патронов. При этом они обошлись без штрафных кругов.

Украина финишировала на третьем месте, опередив такие сборные как Германия, Австрия и Италия. Золото в гонке получила сборная Франции, серебро — у сборной Норвегии.

Нынешняя медаль украинцев — первая на уровне Кубка мира за последние три сезона.

Напомним, тренеры сборной Украины по футболу имеют хороший резерв игроков, которые могут принести пользу уже против Бельгии.

Донецкий "Шахтер" может сменить главного тренера. Уже известны кандидаты на замену Пушича.

Украинец Олег Дорощук завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах.

Некоторые из известных футболистов после завершения карьеры резко сменили сферу своей деятельности.