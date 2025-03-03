Александра Меркушина завоевала бронзу на юниорском ЧМ по биатлону

Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону
В шведском Эстерсунде проходит юниорский чемпионат мира по биатлону. На нем первую медаль удалось выиграть сборной Украины.
Призером масс-старта стала Александра Меркушина, сообщил портал Новини.LIVE.
Сборную Украины в масс-старте представили Меркушина, Ксения Приходько, Елена Городна и Татьяна Тарасюк.
Успех сборной Украины
Уже на первом круге между биатлонистками начались первые несчастные случаи, которые привели к падениям. Настолько плотной группой шли спортсменки к стрельбищу.
На стадионе был сильный ветер, из-за которого произошло много промахов. Меркушина промахнулась дважды, а Тарасюк трижды. Однако Александра после этого не попала лишь раз — на последней стрельбе.
Решающей стала последняя стрельба, где лидеры гонки промахивались, что дало шанс Меркушиной. Александра его не отдала и финишировала третьей.
Приходько не лучшим образом шла на дистанции, но благодаря лишь трем промахам стала девятой.
Городная с шестью промахами финишировала пятнадцатой, а Татьяна Тарасюк 32-й — у нее всем ошибочных выстрелов.
Масс-старт-60. Юниорки
1. Сара Андерссон (Швеция) (2+0+2+0) 28:33,0
2. Анаэль Бонду (Франция) (2+0+0+0+0) +12,5
3. Александра Меркушина (2+0+0+1) +17,2
...
9. Ксения Приходько (0+1+1+1+1+1) +1:08,2
15. Елена Городна (0+1+4+1) +1:34,2
32. Татьяна Тарасюк (3+1+3+1+1) +3:28,7
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