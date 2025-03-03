Олександра Меркушина здобула бронзу на юніорському ЧС з біатлону

Олександра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

У шведському Естерсунді проходить юніорський чемпіонат світу з біатлону. На ньому першу медаль вдалося виграти збірній Україні.

Призеркою мас-старту стала Олександра Меркушина, повідомив портал Новини.LIVE.

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Успіх збірної України

Вже на першому колі між біатлоністками почалися перші нещасні випадки, які призвели до падінь. Настільки щільною групою йшли спортсменки до стрільбища.

На стадіоні був сильний вітер, через який відбулося багато промахів. Меркушина промахнулася двічі, а Тарасюк тричі. Однак, Олександра після цього не влучила лише раз — на останній стрільбі.

Вирішальною стала остання стрільба, де лідери гонки хибили, що дало шанс Меркушиній. Олександра його не віддала й фінішувала третьою.

Приходько не кращим чином йшла на дистанції, але завдяки лише трьом хибам стала дев’ятою.

Городна з шістьома промахами фінішувала п’ятнадцятою, а Тетяна Тарасюк 32-ю — у неї всім хибних пострілів.

Мас-старт-60. Юніорки

1. Сара Андерссон (Швеція) (2+0+2+0) 28:33,0

2. Анаель Бонду (Франція) (2+0+0+0) +12,5

3. Олександра Меркушина (2+0+0+1) +17,2

...

9. Ксенія Приходько (0+1+1+1) +1:08,2

15. Олена Городна (0+1+4+1) +1:34,2

32. Тетяна Тарасюк (3+1+3+1) +3:28,7

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