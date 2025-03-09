Топ-3 футболистов, которые кардинально сменили профессию

Бывший французский голкипер Фабьен Бартез. Фото: instagram.com/fabienbarthez_16

Профессиональная карьера любого футболиста когда-то завершается. После нее игрокам надо решать, чем они будут заниматься дальше.

Кто-то из футболистов начинает тренерскую карьеру, и такая ситуация происходит довольно часто, а кто-то находит себя в других сферах, пишет портал Новини.LIVE.

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Даниэль Аггер. Фото: instagram.com/danielagger22

Даниэль Аггер

Очень известный датский защитник, который провел восемь лет в английском "Ливерпуле". Там он довольно долгое время был игроком основного состава.

В 2016 году он вернулся в Данию, где завершал свою карьеру в "Брондбю". А потом, уже "на пенсии", резко сменил свой род деятельности.

OneFootball пишет, что датчанин стал квалифицированным мастером татуировок и совладельцем сервиса Tatoodo.

Также он владел бизнесом по управлению сточными водами, двумя барами в Копенгагене и инвестиционной компанией.

Фабьен Бартез. Фото: instagram.com/fabienbarthez_16

Фабьен Бартез

Легендарный французский голкипер, бывший игрок "Марселя" и "Манчестер Юнайтед". Обладатель кучи футбольных трофеев, чемпион мира в составе сборной Франции.

Бартез после завершения карьеры решил стать гонщиком. Он занялся профессиональным автоспортом в 2008 году.

В 2010 году он впервые поднялся на подиум в FFSA GT Championship, а затем стал чемпионом Франции GT в 2013 году.

Бартез также участвовал в знаменитой 24-часовой гонке Ле-Ман. В 2016 году он вместе с французским гонщиком "Формулы-1" Оливье Панисом создал собственную команду Panis Barthez Competition.

Джибриль Сиссе

Бывший форвард "Ливерпуля", "Марселя" и сборной Франции. Имел замечательную карьеру, за которую забил 272 мяча.

В 2017 году 35-летний Сиссе объявил о ее завершении. После чего стал диджеем.

Сиссе в интервью для СМИ заявлял, что полностью посвятил себя карьере диджея, продюсера и консультанта, а также развитию собственного бренда одежды.

Бывший бомбардир выбрал сценический псевдоним Tcheba.

Напомним, тренеры сборной Украины должны обратить внимание на некоторых игроков, которые заслужили вызов в национальную команду.

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