Топ-3 футболістів, які кардинально змінили професію

Колишній французький голкіпер Фаб'єн Бартез. Фото: instagram.com/fabienbarthez_16

Професійна кар'єра будь-якого футболіста колись завершується. Після неї гравцям треба вирішувати, чим вони будуть займатися далі.

Хтось із футболістів розпочинає тренерську кар'єру, і така ситуація стається доволі часто, а хтось знаходить себе в інших сферах, пише портал Новини.LIVE.

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Даніель Аггер. Фото: instagram.com/danielagger22

Даніель Аггер

Дуже відомий данський захисник, який провів вісім років у англійському "Ліверпулі". Там він досить тривалий час був гравцем основного складу.

У 2016 році він повернувся до Данії, де завершував свою кар'єру у "Брондбю". А потім, вже "на пенсії", різко змінив свій рід діяльності.

OneFootball пише, що данець став кваліфікованим майстром татуювань та співвласником сервісу Tatoodo.

Також він володів бізнесом з управління стічними водами, двома барами в Копенгагені та інвестиційною компанією.

Фаб'єн Бартез. Фото: instagram.com/fabienbarthez_16

Фаб'єн Бартез

Легендарний французький голкіпер, колишній гравець "Марселя" та "Манчестер Юнайтед". Володар купи футбольних трофеїв, чемпіон світу у складі збірної Франції.

Бартез після завершення кар'єри вирішив стати гонщиком. Він зайнявся професійним автоспортом у 2008 році.

У 2010 році він вперше піднявся на подіум у FFSA GT Championship, а потім став чемпіоном Франції GT у 2013 році.

Бартез також брав участь у знаменитій 24-годинній гонці Ле-Ман. У 2016 році він разом із французьким гонщиком "Формули-1" Олів'є Панісом створив власну команду Panis Barthez Competition.

Джибріль Сіссе

Колишній форвард "Ліверпуля", "Марселя" та збірної Франції. Мав чудову кар'єру, за яку забив 272 м'ячі.

В 2017 році 35-річний Сіссе оголосив про її завершення. Після чого став діджеєм.

Сіссе в інтерв'ю для ЗМІ заявляв, що повністю присвятив себе кар'єрі діджея, продюсера та консультанта, а також розвитку власного бренду одягу.

Колишній бомбардир обрав сценічний псевдонім Tcheba.

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