Збірна України виборола медаль на Кубку світу з біатлону — деталі

Український біатлоніст Дмитро Підручний. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi

У чеському Нове Место завершується черговий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні чоловіки бігли естафетну гонку.

Збірна України здобула сенсаційну бронзову медаль в естафеті на етапі Кубку світу в Нове Место, повідомляє Tribuna.com.

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Результати чоловічої естафети. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Тріумф України

Збірна України вийшла на гонку у такому складі: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Всього українці використали сім додаткових патронів. При цьому вони обійшлися без штрафних кіл.

Україна фінішувала на третьому місці, випередивши такі збірні як Німеччина, Австрія та Італія. Золото у гонці здобула збірна Франції, срібло -- у збірної Норвегії.

Нинішня медаль українців — перша на рівні Кубка світу за останні три сезони.

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