Бьорндален и Пуаре — чем занимаются легенды биатлона сегодня

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: instagram.com/madshus1906

Биатлон был и остается одним из самых популярных зимних видов спорта. Некоторые легендарные биатлонисты имеют множество поклонников по всему миру.

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и француз Рафаэль Пуаре справедливо считаются одними из лучших биатлонистов в истории, пишет портал Новини.LIVE.

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Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen

Уле-Эйнар Бьорндален

В конце января этого года выдающемуся норвежцу исполнился 51 год. За свою карьеру он восемь раз становился олимпийским чемпионом, четыре раза добывал олимпийское серебро, был бронзовым призером Олимпиады.

На его счету 96 побед на этапах Кубка мира. Он шесть раз выигрывал большой хрустальный глобус общего зачета КМ.

Бьорндален завершил карьеру в 2018 году. С 2019-го по 2022-й работал тренером в сборной Китая.

Сейчас работает экспертом на телевидении Норвегии.

Рафаэль Пуаре (слева). Фото: instagram.com/raphael_poiree

Рафаэль Пуаре

Главный соперник Бьорндалена, их баталии становились украшением биатлонных гонок очень долгое время.

В августе прошлого года Пуаре исполнилось 50 лет. Он завершил карьеру в конце сезона 2006/2007.

После завершения карьеры работал тренером в сборной Беларуси по биатлону, далее перешел на работу в строительную компанию.

В 2009 году попал в очень серьезную аварию, тогда пострадал его шейный отдел позвоночника. Француз очень долго восстанавливался от последствий.

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