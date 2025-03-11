Ванат і Пономаренко ледь не побилися після матчу Динамо – Зоря

Владислав Ванат та Матвій Пономаренко. Фото: скриншот

У Києві завершився матч 21-го туру УПЛ між "Динамо" та "Зорею". Матч завершився нічиєю 2:2.

Після гри сталася сутичка між гравцями "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

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У "Динамо" в першому таймі забив гол Владислав Ванат, а в другій половині на його позицію вийшов Матвій Пономаренко.

Ванату було ж доручено закрити позицію правого вінгера, де до перерви грав Андрій Ярмоленко.

Пономаренку за відведений час вдалося забити на 71-й хвилині — юнак зрівняв рахунок в грі.

Після фінального свистка Ванат та Пономаренко ледь не побились. Владислав висловлював свої претензії Матвію, який грубо йому відповів.

Пономаренко вдруге цього сезону вийшов на поле та забив перший гол. Ванат виходив майже у всіх матчах і забив 12 голів, завдяки чому лідирує в рейтингу бомбардирів.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може піти за підсумками сезону — його можуть замінити три перспективних кандидати.

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