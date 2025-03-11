Динамо та Зоря зіграли внічию у 21-му турі УПЛ

Матч "Динамо" — "Зоря". Фото: "Динамо"

У рамках 21-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" приймало "Зорю". У складі луганців не змогли зіграти футболісти, орендовані у киян.

Про підсумки складного для обох команд матчу повідомив портал Новини.LIVE.

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Перші десять хвилин матчу видалися шаленими навіть за мірками УПЛ. Команди на двох забили три голи.

Вже на другій хвилині простріл Жуніньйо завершив точним ударом Будківський. "Динамо" відповіло на п’ятій хвилині: Ванат із правого краю штрафного майданчика пробив низом у дальній кут воріт.

Андрій Ярмоленко на фланзі проти Жуніньйо. Фото: "Динамо"

На дев’ятій хвилині Джордан у штрафному "Динамо" залишився сам і після подачі пробив головою під поперечину.

Потім гра стала менш видовищною. Лише в останні п’ять хвилин основного часу першого тайму команди обмінялися моментами за участю Шапаренка, Ярмоленка та Будківського.

Денис Попов та Руслан Нещерет рятують ворота. Фото: "Динамо"

У другому таймі "Зоря" повністю перейшла в захист, тоді як "Динамо" намагалося створювати моменти. При цьому в обох команд спостерігався значний брак у передачах. Іноді навіть складалося враження, що грають команди рівня Першої ліги.

До того ж тренер "Динамо" Шовковський випустив на позицію центрального нападника Пономаренка, перевівши Ваната на правий фланг. Виявилося, що кияни не вміють грати під Матвія і намагалися пасувати на нього так само як на Ваната. Через це юний нападник виглядав інертно.

Віталій Буяльський в матчі з "Зорею". Фото: "Динамо"

Однак на 71-й хвилині Кабаєв подав на ближню штангу на Пономаренка, і той забив головою. Ні до, ні після цього епізоду таких пасів Пономаренко не отримував.

Після пропущеного голу "Зоря" зробила все, щоб утримати нічийний рахунок: в хід дуже сильно пішло затягування часу після фолів.

"Динамо" — "Зоря" 2:2

Голи: Ванат, 5, Пономаренко, 71 — Будківський, 2, Джордан, 9

"Динамо": Нещерет — Караваєв (Дубінчак, 72), Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 86) — Ярмоленко (Кабаєв, 46), Ванат, Брагару (Пономаренко, 46).

"Зоря": Сапутін — Тронтель, Ескінья, Джордан, Башич, Жуніньйо (Кораблін, 90+3) — Мічин, Дришлюк — Білоцерковець, Будківський, Вантух (Кирюханцев, 88).

Попередження: Брагару, Шапаренко, Ярмоленко, Пономаренко, Дубінчак, Попов — Башич, Джордан, Жуніньйо

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