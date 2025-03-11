Динамо и Заря сыграли вничью в 21-м туре УПЛ

Матч "Динамо" — "Заря". Фото: "Динамо"

В рамках 21 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимало "Зарю". В составе луганчан не смогли сыграть футболисты, арендованные у киевлян.

Об итогах сложного для обеих команд матча сообщил портал Новини.LIVE.

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Как сыграли "Динамо" и "Заря"

Первые десять минут матча выдались сумасшедшими даже по меркам УПЛ. Команды на двоих забили три гола.

Уже на второй минуте прострел Жуниньо завершил точным ударом Будкивский. "Динамо" ответило на пятой минуте: Ванат с правого края штрафной площадки пробил низом в дальний угол ворот.

Андрей Ярмоленко на фланге против Жуниньо. Фото: "Динамо"

На девятой минуте Джордан в штрафной "Динамо" остался один и после подачи пробил головой под перекладину.

Затем игра стала менее зрелищной. Лишь в последние пять минут основного времени первого тайма команды обменялись моментами с участием Шапаренко, Ярмоленко и Будкивского.

Денис Попов и Руслан Нещерет спасают ворота. Фото: "Динамо"

Во втором тайме "Заря" полностью перешла в защиту, тогда как "Динамо" пыталось создавать моменты. При этом у обеих команд наблюдался значительный брак в передачах. Иногда даже создавалось впечатление, что играют команды уровня Первой лиги.

К тому же тренер "Динамо" Шовковский выпустил на позицию центрального нападающего Пономаренко, переведя Ваната на правый фланг. Оказалось, что киевляне не умеют играть под Матвея и пытались пасовать на него так же как на Ваната. Из-за этого юный нападающий выглядел инертно.

Виталий Буяльский в матче с "Зарей". Фото: "Динамо"

Однако на 71-й минуте Кабаев подал на ближнюю штангу на Пономаренко, и тот забил головой. Ни до, ни после этого эпизода таких пасов Пономаренко не получал.

После пропущенного гола "Заря" сделала все, чтобы удержать ничейный счет: в ход очень сильно пошло затягивание времени после фолов.

"Динамо" — "Заря" 2:2

Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 — Будкивский, 2, Джордан, 9

"Динамо": Нещерет — Караваев (Дубинчак, 72), Попов, Михавко, Вивчаренко — Буяльский, Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 86) — Ярмоленко (Кабаев, 46), Ванат, Брагару (Пономаренко, 46).

"Заря": Сапутин — Тронтель, Эскинья, Джордан, Башич, Жуниньо (Кораблин, 90+3) — Мичин, Дрышлюк — Белоцерковец, Будкивский, Вантух (Кирюханцев, 88).

Предупреждения: Брагару, Шапаренко, Ярмоленко, Пономаренко, Дубинчак, Попов — Башич, Джордан, Жуниньо

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