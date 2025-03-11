Ванат и Пономаренко едва не подрались после матча Динамо — Заря

Владислав Ванат и Матвей Пономаренко. Фото: скриншот

В Киеве завершился матч 21-го тура УПЛ между "Динамо" и "Зарей". Матч завершился ничьей 2:2.

После игры произошла стычка между игроками "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.

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У "Динамо" в первом тайме забил гол Владислав Ванат, а во второй половине на его позицию вышел Матвей Пономаренко.

Ванату было же поручено закрыть позицию правого вингера, где до перерыва играл Андрей Ярмоленко.

Пономаренко за отведенное время удалось забить на 71-й минуте — юноша сравнял счет в игре.

После финального свистка Ванат и Пономаренко едва не подрались. Владислав высказывал свои претензии Матвею, который грубо ему ответил.

Пономаренко второй раз в этом сезоне вышел на поле и забил первый гол. Ванат выходил почти во всех матчах и забил 12 голов, благодаря чему лидирует в рейтинге бомбардиров.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может уйти по итогам сезона — его могут заменить три перспективных кандидата.

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