Теофімо Лопес напав на свого суперника під час стердауну

Теофімо Лопес, Оскар де ла Хойя та Арнольд Барбоза. Фото: The Rang

Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес влаштував шоу на пресконференції в Лос-Анджелесі. Американець намагався завоювати симпатії фанатів і хотів залякати майбутнього суперника Арнольда Барбозу.

Подібним раніше Лопес промишляв перед боями з Василем Ломаченком і Джорджем Камбососом. Барбозу він також спробував вивести з рівноваги.

Читайте також:

Зазначимо, що Лопес є одним із трьох боксерів, які перемагали українця Василя Ломаченка. Саме в тому бою Тео став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Лопес побився під час стердауну

Спочатку Лопес спровокував словесну перепалку, коли боксери сиділи за столами. Він назвав себе "винищувачем велетнів", заявивши, що готовий розтрощити будь-кого, хоча Барбозу велетнем не вважає.

Арнольд відповів, що чемпіон фальшивка. Теофімо заперечив, нагадавши про свої досягнення, і назвав суперника брехуном. Барбоза ж кинув виклик, стверджуючи, що Лопес не бився із серйозними опонентами.

Teofimo Lopez is taking on all comers and going at it with Arnold Barboza and an amused Devin Haney ⚔️



Карта Ring Magazine 2 травня на Таймс-Сквер, powered by #FatalFury: City of Wolves у співпраці з @KOFstudio_en pic.twitter.com/JW8ONkIam8 - Ring Magazine (@ringmagazine) March 11, 2025

Не обійшлося без згадки Девіна Хейні. Лопес підчепив його, порівнявши себе з рок-зіркою Бретом Майклсом, на що Хейні назвав його персонажем WWE. Барбоза додав, що бій із Теофімо стане для нього легким, і пообіцяв "дати клоуну ляпаса", звинувативши Top Rank у зайвій опіці чемпіона.

Кульмінацією стала битва поглядів. Лопес не обмежився словами та вліпив Барбозі ляпаса, після чого присутнім довелося розбороняти бійців. Цей епізод підігрів ажіотаж перед боєм.

Teofimo Lopez знає, як зробити вхід 😅



Ring Magazine card on May 2 in Times Square powered by #FatalFury: City of Wolves in collaboration with @KOFstudio_en. pic.twitter.com/zTEuHFdXPW - Ring Magazine (@ringmagazine) March 11, 2025

Теофімо явно прагнув використати пресконференцію для самоствердження, залякавши Барбозу та нагадавши про свій статус.

Суперник Теофімо показав упевненість, пообіцявши довести свої слова в рингу. Майбутній поєдинок обіцяє стати зіткненням не тільки майстерності, а й характерів. Лопес, з титулом WBO і репутацією шоумена, проти Барбози, спраглого зірвати маску з "чемпіона".

Нагадаємо, Шовковський може покинути "Динамо", якщо не виграє чемпіонат. На заміну тренеру розглядають трьох перспективних кандидатів.

Де зараз перебувають і чим займаються українські біатлоністки, які вигравали золото естафети на Олімпійських іграх у Сочі.

Легендарні Уле-Ейнаре Бьорндалене та француз Рафаеле Пуаре - чим зайняті легенди.

Віталій Вернидуб стане асистентом Унаї Мельгоси в молодіжній про призначення.