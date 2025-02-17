Усик привітав Ломаченка з 37-річчям і нагадав про дружбу

Олександр Усик. Фото: instagram.com/lomus_official

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO в суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на день народження Василя Ломаченка. Легковаговик святкує своє 37-річчя.

Усик привітав Ломаченка через Instagram.

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Олександр привітав чемпіона IBF і IBO в легкій вазі з 37-річчям.

"З днем народження, брате. Люблю тебе", — написав Усик.

Привітання Усика. Фото: скриншот

Усик і Ломаченко дружать ще з часів виступів за збірну України. Обидва боксери є кумами. Батько Василя також готував Усика до боїв на початку кар'єри.

Зазначимо, що Ломаченко за час своєї професійної кар'єри був чемпіоном у трьох вагових категоріях — напівлегкій, другій напівлегкій і легкій вагах.

Василь двічі бився за титул абсолютного чемпіона світу, але програв Теофімо Лопесу і Девіну Хейні.

Ломаченко також є єдиним українським боксером, який виграв дві золоті олімпійські медалі.

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