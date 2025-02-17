Усик привітав Ломаченка з 37-річчям і нагадав про дружбу

Усик привітав свого "брата" Ломаченка з днем народження
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO в суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на день народження Василя Ломаченка. Легковаговик святкує своє 37-річчя.
Усик привітав Ломаченка через Instagram.
Усик згадав про друга
Олександр привітав чемпіона IBF і IBO в легкій вазі з 37-річчям.
"З днем народження, брате. Люблю тебе", — написав Усик.
Усик і Ломаченко дружать ще з часів виступів за збірну України. Обидва боксери є кумами. Батько Василя також готував Усика до боїв на початку кар'єри.
Зазначимо, що Ломаченко за час своєї професійної кар'єри був чемпіоном у трьох вагових категоріях — напівлегкій, другій напівлегкій і легкій вагах.
Василь двічі бився за титул абсолютного чемпіона світу, але програв Теофімо Лопесу і Девіну Хейні.
Ломаченко також є єдиним українським боксером, який виграв дві золоті олімпійські медалі.
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