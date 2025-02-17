Усик поздравил Ломаченко с 37-летием и напомнил о дружбе

Александр Усик. Фото: instagram.com/lomus_official

Чемпион мира по версиях WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на день рождения Василия Ломаченко. Легковес празднует свое 37-летие.

Усик поздравил Ломаченко через Instagram.

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Александр поздравил чемпиона IBF и IBO в легком весе с 37-летием.

"С днем рождения, брат. Люблю тебя", — написал Усик.

Поздравление Усика. Фото: скриншот

Усик и Ломаченко дружат еще со времен выступлений за сборную Украины. Оба боксера являются кумовьями. Отец Василия также готовил Усика к боям в начале карьеры.

Отметим, что Ломаченко за время своей профессиональной карьеры был чемпионом в трех весовых категориях — полулегком, втором полулегком и легком весах.

Василий дважды дрался за титул абсолютного чемпиона мира, но проиграл Теофимо Лопесу и Девину Хэйни.

Ломаченко также является единственным украинским боксером, который выиграл две золотые олимпийские медали.

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