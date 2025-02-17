Василий Ломаченко празднует день рождения — бой, изменивший карьеру украинца

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Украинский боксер Василий Ломаченко сегодня, 17 февраля, отмечает свой 37-й день рождения. Это происходит в условиях временного перерыва, связанного со здоровьем спортсмена.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко лечится от травмы спины, пока в СМИ говорят о его возможных следующих поединках, пишет портал Новини.LIVE.

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Слухи о завершении карьеры пока что оказались лишь слухами. А сама карьера украинца уже точно имеет статус, как минимум, близкой к легендарной.

В этот день стоит вспомнить бой, который дал толчок этой карьере.

Бой, который изменил все

Конечно, можно вспомнить первый бой Василия Ломаченко в профессиональной карьере. Это важная веха, которая дала старт его успешным выступлениям в профи в дальнейшем. Однако, в конце концов, это было ожидаемо. И победа над Хосе Рамиресом — тоже.

Ломаченко после своей выдающейся карьеры в любителях шел в профи, чтобы как можно скорее выйти на бой за пояс чемпиона мира.

Это произошло уже в третьем бою на профессиональном ринге. Именно тогда украинец подтвердил собственные амбиции.

Ломаченко дрался против Гари Рассела. И победил его решением судей. Именно этот бой не просто "изменил все". Он "подтвердил все" — то есть подтвердил, что профессиональный бокс получил нового очень амбициозного боксера.

Напомним, Даниэль Дюбуа будет защищать титул чемпиона мира в бою против Джозефа Паркера. Победитель поединка, скорее всего, выйдет на ринг против Александра Усика.

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