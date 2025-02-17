Василь Ломаченко святкує день народження — бій, що змінив кар'єру українця

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Український боксер Василь Ломаченко сьогодні, 17 лютого, відзначає свій 37-й день народження. Це відбувається в умовах тимчасової перерви, пов'язаної із здоров'ям спортсмена.

Чемпіон світу у легкій вазі за версією IBF Василь Ломаченко лікується від травми спини, поки у ЗМІ говорять про його можливі наступні поєдинки, пише портал Новини.LIVE.

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У цей день варто згадати бій, який дав поштовх цій кар'єрі.

Бій, який змінив все

Звісно, можна згадати перший бій Василя Ломаченка у професійній кар'єрі. Це важлива віха, яка дала старт його успішним виступам у профі у подальшому. Проте, зрештою, це було очікувано. І перемога над Хосе Раміресом — теж.

Ломаченко після своєї видатної кар'єри у любителях йшов у профі, щоб якомога швидше вийти на бій за пояс чемпіона світу.

Це сталося вже у третьому бою на професійному ринзі. Саме тоді українець підтвердив власні амбіції.

Ломаченко бився проти Гарі Рассела. І переміг його рішенням суддів. Саме цей бій не просто "змінив все". Він "підтвердив все" — тобто підтвердив, що професійний бокс отримав нового дуже амбіційного боксера.

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