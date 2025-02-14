Василь Ломаченко — останні новини про стан здоров'я та відновлення після травми

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Вже деякий час ходять активні чутки щодо майбутнього українського боксера Василя Ломаченка. Деякі ЗМІ навіть повідомляли, що він завершує кар'єру, хоча у підсумку ця інформація не підтвердилась.

Василь Ломаченко продовжує відновлення після травми, і вже відчуває себе краще, повідомив менеджер українця Егіс Клімас у коментарі для BoxingScene.

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Вже відомо, з ким зобов'язаний зустрітися українець після свого остаточного відновлення. Він матиме додатковий час перед цим поєдинком, щоб поправити здоров'я.

Ломаченко та його наступний бій

За словами Клімаса, Ломаченко вже "відчуває себе краще і почав рухатися, а також проходити фізіотерапію".

Тим часом промоутери з Top Rank перенесли дату поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу в легкій вазі між росіянином Зауром Абдулаєвим та американцем Реймондом Мураталья.

Вони зустрінуться 10 травня 2025 року у Сан-Дієго. Переможець цього протистояння має стати наступним суперником Василя Ломаченка.

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