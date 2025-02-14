Василий Ломаченко — последние новости о состоянии здоровья и восстановлении после травмы

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Уже некоторое время ходят активные слухи относительно будущего украинского боксера Василия Ломаченко. Некоторые СМИ даже сообщали, что он завершает карьеру, хотя в итоге эта информация не подтвердилась.

Василий Ломаченко продолжает восстановление после травмы, и уже чувствует себя лучше, сообщил менеджер украинца Эгис Климас в комментарии для BoxingScene.

Читайте также:

Уже известно, с кем обязан встретиться украинец после своего окончательного восстановления. Он будет иметь дополнительное время перед этим поединком, чтобы поправить здоровье.

Ломаченко и его следующий бой

По словам Климаса, Ломаченко уже "чувствует себя лучше и начал двигаться, а также проходить физиотерапию".

Тем временем промоутеры из Top Rank перенесли дату поединка за титул временного чемпиона мира в легком весе между россиянином Зауром Абдулаевым и американцем Рэймондом Мураталья.

Они встретятся 10 мая 2025 года в Сан-Диего. Победитель этого противостояния должен стать следующим соперником Василия Ломаченко.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кишоном Дэвисом.

Игрок, которого просматривает киевское "Динамо", может отказаться от перехода из-за мамы.

Украинский боксер Александр Усик поделился мыслями о наиболее сложном сопернике в его карьере.

"Полесье" осталось без важного игрока на вторую часть сезона УПЛ, уже известно, что произошло.