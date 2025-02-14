Василий Ломаченко — последние новости о состоянии здоровья и восстановлении после травмы

Промоутер озвучил новые данные о состоянии Ломаченко
Уже некоторое время ходят активные слухи относительно будущего украинского боксера Василия Ломаченко. Некоторые СМИ даже сообщали, что он завершает карьеру, хотя в итоге эта информация не подтвердилась.
Василий Ломаченко продолжает восстановление после травмы, и уже чувствует себя лучше, сообщил менеджер украинца Эгис Климас в комментарии для BoxingScene.
Уже известно, с кем обязан встретиться украинец после своего окончательного восстановления. Он будет иметь дополнительное время перед этим поединком, чтобы поправить здоровье.
Ломаченко и его следующий бой
По словам Климаса, Ломаченко уже "чувствует себя лучше и начал двигаться, а также проходить физиотерапию".
Тем временем промоутеры из Top Rank перенесли дату поединка за титул временного чемпиона мира в легком весе между россиянином Зауром Абдулаевым и американцем Рэймондом Мураталья.
Они встретятся 10 мая 2025 года в Сан-Диего. Победитель этого противостояния должен стать следующим соперником Василия Ломаченко.
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