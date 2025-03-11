Теофимо Лопес напал на своего соперника во время стердауна

Теофимо Лопес, Оскар де ла Хойя и Арнольд Барбоза. Фото: The Rang

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес устроил шоу на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Американец пытался завоевать симпатии фанатов и хотел запугать будущего соперника Арнольда Барбозу.

Подобным ранее Лопес промышлял перед боями с Василием Ломаченко и Джорджом Камбососом. Барбозу он также попытался вывести из равновесия.

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Отметим, что Лопес является одним из трех боксеров, побеждавших украинца Василия Ломаченко. Именно в том бою Тео стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Лопес подрался во время стердауна

Сначала Лопес спровоцировал словесную перепалку, когда боксеры сидели за столами. Он назвал себя "истребителем великанов", заявив, что готов сокрушить любого, хотя Барбозу великаном не считает.

Арнольд ответил, что чемпион фальшивка. Теофимо возразил, напомнив о своих достижениях, и назвал соперника лжецом. Барбоза же бросил вызов, утверждая, что Лопес не дрался с серьезными оппонентами.

Teofimo Lopez is taking on all comers and going at it with Arnold Barboza and an amused Devin Haney ⚔️



Ring Magazine card on May 2nd in Times Square powered by #FatalFury: City of Wolves in collaboration with @KOFstudio_en pic.twitter.com/JW8ONkIam8 — Ring Magazine (@ringmagazine) March 11, 2025

Не обошлось без упоминания Девина Хэйни. Лопес поддел его, сравнив себя с рок-звездой Бретом Майклсом, на что Хэйни назвал его персонажем WWE. Барбоза добавил, что бой с Теофимо станет для него легким, и пообещал "дать клоуну пощечину", обвинив Top Rank в излишней опеке чемпиона.

Кульминацией стала битва взглядов. Лопес не ограничился словами и влепил Барбозе пощечину, после чего присутствующим пришлось разнимать бойцов. Этот эпизод подогрел ажиотаж перед боем.

Teofimo Lopez knows how to make an entrance 😅



Ring Magazine card on May 2nd in Times Square powered by #FatalFury: City of Wolves in collaboration with @KOFstudio_en. pic.twitter.com/zTEuHFdXPW — Ring Magazine (@ringmagazine) March 11, 2025

Теофимо явно стремился использовать пресс-конференцию для самоутверждения, запугав Барбозу и напомнив о своем статусе.

Соперник Теофимо показал уверенность, пообещав доказать свои слова в ринге. Предстоящий поединок обещает стать столкновением не только мастерства, но и характеров. Лопес, с титулом WBO и репутацией шоумена, против Барбозы, жаждущего сорвать маску с "чемпиона".

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