Тьєррі Анрі назвав головного претендента на Золотий м'яч цього року

Тьєррі Анрі під час телеефіру. Фото: скриншот CBS

Відомий тренер та експерт Тьєррі Анрі поділився думкою про перегони за найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу. Француз пояснив, хто може отримати "Золотий м'яч" цього року.

Анрі назвав свого кандидата в боротьбі за цей трофей під час футбольного аналітичного шоу на британському телебаченні.

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Букмекери вважають фаворитом на отримання ЗМ-2025 Кіліана Мбаппе з мадридського "Реала". Однак Тьєррі Анрі не згоден із думкою, що цю нагороду отримає його співвітчизник. Експерт назвав ім'я бразильця Рафіньї з "Барселони", який входить до трійки претендентів на приз.

Чому Рафінья може отримати "Золотий м'яч"

Тьєррі Анрі відзначив Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та Мохаммеда Салаха, які є лідерами своїх команд і допомагають здобувати перемоги в Лізі чемпіонів. Однак на думку француза тільки Рафінья демонструє стабільність у нинішньому сезоні. Бразилець забив за "Барселону" вже 11 голів у ЛЧ, причому тільки один із них із пенальті.

Рафінья під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

"Мене захоплює те, як легко Рафінья обігрує захисників. Він створює тиск на оборону команд, проти яких грає "Барселона". Сучасний форвард повинен не тільки працювати на атаку, але й допомагати обороні, пресингувати, постійно рухатися. І все це Рафінья прекрасно вміє робити", — заявив Анрі.

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