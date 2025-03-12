Тьєррі Анрі назвав головного претендента на Золотий м'яч цього року

Анрі назвав футболіста, який отримає Золотий м'яч-2025
Відомий тренер та експерт Тьєррі Анрі поділився думкою про перегони за найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу. Француз пояснив, хто може отримати "Золотий м'яч" цього року.
Анрі назвав свого кандидата в боротьбі за цей трофей під час футбольного аналітичного шоу на британському телебаченні.
Букмекери вважають фаворитом на отримання ЗМ-2025 Кіліана Мбаппе з мадридського "Реала". Однак Тьєррі Анрі не згоден із думкою, що цю нагороду отримає його співвітчизник. Експерт назвав ім'я бразильця Рафіньї з "Барселони", який входить до трійки претендентів на приз.
Чому Рафінья може отримати "Золотий м'яч"
Тьєррі Анрі відзначив Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та Мохаммеда Салаха, які є лідерами своїх команд і допомагають здобувати перемоги в Лізі чемпіонів. Однак на думку француза тільки Рафінья демонструє стабільність у нинішньому сезоні. Бразилець забив за "Барселону" вже 11 голів у ЛЧ, причому тільки один із них із пенальті.
"Мене захоплює те, як легко Рафінья обігрує захисників. Він створює тиск на оборону команд, проти яких грає "Барселона". Сучасний форвард повинен не тільки працювати на атаку, але й допомагати обороні, пресингувати, постійно рухатися. І все це Рафінья прекрасно вміє робити", — заявив Анрі.
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