Самые странные тренерские назначения в сборной Украины — кто удивил больше всего

Александр Петраков. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу за годы независимости пережила немало тренерских назначений — от логичных и оправданных до откровенно странных. Некоторые наставники приходили с большими надеждами, тогда как другие сразу вызывали скептицизм у болельщиков и экспертов.

Предлагаем рассмотреть случаи, когда выбор главного тренера национальной команды был особенно неожиданным.

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Виктор Прокопенко. Фото: "Украинский футбол"

Виктор Прокопенко: первый и хаотичный

В 1992 году Виктор Прокопенко стал первым тренером сборной Украины. В начале независимости будущее украинского футбола было неопределенным, а команда теряла игроков, которые выбирали выступления за Россию.

Прокопенко, известный успехами с одесским "Черноморцем", казался достойным кандидатом. Однако его назначение удивляло из-за совместительства: он параллельно тренировал клуб.

Дебютный матч против Венгрии завершился поражением (1:3), а после ничьей и еще одного неудачного результата его уволили через несколько месяцев. Эксперимент с двойной ролью оказался неудачным.

Анатолий Коньков. Фото: УАФ

Анатолий Коньков: загадочный выбор

В 1995 году сборную возглавил Анатолий Коньков — решение, которое тогда вызвало недоумение. Без значительных тренерских достижений он сменил Йожефа Сабо, который уже начал формировать команду.

Под руководством Конькова сборная провела семь матчей в отборе к Евро-1996, одержав три победы и потерпев четыре поражения, но в целом не показала прогресса. Причины его назначения остаются непонятными.

Леонид Буряк. Фото: "Динамо"

Леонид Буряк: слава без результата

В 2001 году после Валерия Лобановского сборную возглавил Леонид Буряк — легендарный игрок "Динамо" Киев. Однако как тренер он не имел значительных достижений: наибольшим успехом были серебряные медали чемпионата Украины с "Черноморцем" в сезонах 1994/1995 и 1995/1996.

Из-за скромного опыта и отсутствия международных результатов его назначение выглядело странным. За 19 матчей сборная не квалифицировалась на Евро-2004, и Буряк ушел в 2003 году. Даже с одним из сильнейших составов в истории Украины он не смог добиться успеха.

Михаил Фоменко. Фото: УАФ

Михаил Фоменко: возвращение из прошлого

В 2012 году назначение Михаила Фоменко удивило многих, ведь он давно отошел от большого футбола.

Журналисты критиковали его, считая, что Фоменко не соответствует требованиям современного футбола. Однако он сумел вывести сборную на Евро-2016 — первый с ним большой турнир для Украины. Впрочем, там команда провалилась, не получив ни одного очка, после чего тренера уволили.

Его успех в значительной степени зависел от талантливого поколения игроков, но защитный стиль игры не принес команде популярности.

Александр Петраков. Фото: УАФ

Александр Петраков: от юниоров до главной команды

В 2021 году Александр Петраков возглавил сборную, придя из юношеской команды U-20, которую он привел к победе на чемпионате мира 2019 года. На тот момент УАФ, вероятно, искала бюджетного тренера, готового взять на себя ответственность за возможные неудачи.

Петраков почти не имел опыта работы со взрослыми командами на клубном или международном уровне, что делало его назначение неожиданным.

Он сумел вывести Украину в плей-офф отбора на ЧМ-2022, но его консервативный стиль и методы общения, которые больше пригодны для юношей, вызвали критику со стороны игроков и болельщиков.

Напомним, бывший звездный игрок "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал, что думает о бывшем тренере киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирче Луческу.

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