Сборная Украины позвала на тренировку десять игроков, которые точно не сыграют с Бельгией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги нации против Бельгии. Поединки состоятся 20 и 23 марта.

С национальной сборной сейчас тренируются десять футболистов молодежной команды, сообщает УАФ.

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Все они позже присоединятся к лагерю молодежки. Пока что игроки помогают тренировочному процессу в национальной сборной.

Украинские сборники. Фото: Дан Балашов

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Ожидается, что легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов.

Поэтому, чтобы наладить полноценный тренировочный процесс, до 16 марта с национальной командой будут работать представители молодежной сборной.

Список следующий:

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Георгий Ермаков ("Александрия")

Защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба — "Динамо")

Полузащитники: Борис Крушинский ("Полесье"), Александр Яцык ("Заря"), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все — "Динамо")

Нападающий: Игорь Краснопир ("Карпаты")

После 16 марта они отправятся на сбор молодежной сборной, который запланирован на 17-25 марта в Турции.

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