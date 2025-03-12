Сборная Украины позвала на тренировку десять игроков, которые точно не сыграют с Бельгией

Ребров вызвал игроков, которые точно не сыграют с Бельгией
Сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги нации против Бельгии. Поединки состоятся 20 и 23 марта.
С национальной сборной сейчас тренируются десять футболистов молодежной команды, сообщает УАФ.
Все они позже присоединятся к лагерю молодежки. Пока что игроки помогают тренировочному процессу в национальной сборной.
Кого и почему временно вызвали в сборную
Ожидается, что легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов.
Поэтому, чтобы наладить полноценный тренировочный процесс, до 16 марта с национальной командой будут работать представители молодежной сборной.
Список следующий:
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Георгий Ермаков ("Александрия")
Защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба — "Динамо")
Полузащитники: Борис Крушинский ("Полесье"), Александр Яцык ("Заря"), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все — "Динамо")
Нападающий: Игорь Краснопир ("Карпаты")
После 16 марта они отправятся на сбор молодежной сборной, который запланирован на 17-25 марта в Турции.
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