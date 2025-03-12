Шевченко о Луческу — как легендарный футболист относится к легендарному тренеру

Шевченко признался, как на самом деле относится к Луческу
В Румынии организовали семинар тренеров на тему женского футбола. Одним из гостей на этом мероприятии стал президент УАФ.
Андрей Шевченко пообщался с румынскими СМИ, в частности он поделился мнением о главном тренере сборной Румынии и бывшем наставнике киевского "Динамо" Мирче Луческу, пишет іAM Sport.
По его словам, Луческу уважают не только в Румынии, но и в Украине. У самого легендарного футболиста остались о румынском тренере только хорошие воспоминания.
Что рассказал Шевченко
"Я Луческу очень уважаю. Его очень уважают в Украине, не только в Румынии, и он является важной фигурой", — отметил Андрей Шевченко.
Президент УАФ добавил, что Луческу был успешным как в киевском "Динамо", так и в донецком "Шахтере".
"У меня о Луческу только хорошие воспоминания. Я знаю, что у него есть энергия, и он все еще тренирует. Это фантастика, что у него так много энергии", — подчеркнул Шевченко.
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