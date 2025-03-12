Шевченко о Луческу — как легендарный футболист относится к легендарному тренеру

Мирча Луческу и Андрей Шевченко. Фото Кравс Евгений / УНИАН

В Румынии организовали семинар тренеров на тему женского футбола. Одним из гостей на этом мероприятии стал президент УАФ.

Андрей Шевченко пообщался с румынскими СМИ, в частности он поделился мнением о главном тренере сборной Румынии и бывшем наставнике киевского "Динамо" Мирче Луческу, пишет іAM Sport.

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По его словам, Луческу уважают не только в Румынии, но и в Украине. У самого легендарного футболиста остались о румынском тренере только хорошие воспоминания.

Мирча Луческу. Фото: Фото Кравс Евгений / УНИАН

Что рассказал Шевченко

"Я Луческу очень уважаю. Его очень уважают в Украине, не только в Румынии, и он является важной фигурой", — отметил Андрей Шевченко.

Президент УАФ добавил, что Луческу был успешным как в киевском "Динамо", так и в донецком "Шахтере".

"У меня о Луческу только хорошие воспоминания. Я знаю, что у него есть энергия, и он все еще тренирует. Это фантастика, что у него так много энергии", — подчеркнул Шевченко.

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