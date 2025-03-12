Шевченко про Луческу — як легендарний футболіст ставиться до легендарного тренера

Мірча Луческу та Андрій Шевченко. Фото Кравс Євгеній / УНІАН

У Румунії організували семінар тренерів на тему жіночого футболу. Одним із гостей на цьому заході став президент УАФ.

Андрій Шевченко поспілкувався з румунськими ЗМІ, зокрема він поділився думкою про головного тренера збірної Румунії та колишнього наставника київського "Динамо" Мірчу Луческу, пише іAM Sport.

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За його словами, Луческу поважають не тільки в Румунії, але й в Україні. У самого легендарного футболіста залишились про румунського тренера лише хороші спогади.

Мірча Луческу. Фото: Фото Кравс Євгеній / УНІАН

Що розповів Шевченко

"Я Луческу дуже поважаю. Його дуже поважають в Україні, не тільки в Румунії, і він є важливою фігурою", — зазначив Андрій Шевченко.

Президент УАФ додав, що Луческу був успішним як в київському "Динамо", так і в донецькому "Шахтарі".

"У мене про Луческу тільки хороші спогади. Я знаю, що в нього є енергія, і він усе ще тренує. Це фантастика, що у нього так багато енергії", — підкреслив Шевченко.

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