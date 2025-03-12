Збірна України покликала на тренування десять гравців, які точно не зіграють з Бельгією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Збірна України розпочала підготовку до матчів плей-оф Ліги нації проти Бельгії. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.

З національною збірною зараз тренуються десять футболістів молодіжної команди, повідомляє УАФ.

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Всі вони пізніше приєднаються до табору молодіжки. Поки що гравці допомагають тренувальному процесу в національній збірній.

Українські збірники. Фото: Дан Балашов

Кого та чому тимчасово викликали до збірної

Очікується, що легіонери прибудуть до табору збірної після матчів у складах своїх клубів.

Тому, щоб налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з національною командою працюватимуть представники молодіжної збірної.

Список наступний:

Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо"), Георгій Єрмаков ("Олександрія")

Захисники: Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — "Динамо")

Півзахисники: Борис Крушинський ("Полісся"), Олександр Яцик ("Зоря"), Валентин Рубчинський, Володимир Бражко, Максим Брагару (усі — "Динамо")

Нападник: Ігор Краснопір ("Карпати")

Після 16 березня вони відправляться на збір молодіжної збірної, який запланований на 17-25 березня в Туреччині.

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