Як Бельгія може загрожувати Україні — три сильні сторони команди

Капітан збірної Бельгії Кевін Де Брюйне. Фото: instagram.com/belgianreddevils

Збірна України зовсім скоро розпочне двоматчеве протистояння зі збірною Бельгії у плей-оф Ліги націй. Матчі відбудуться 20 та 23 березня.

Збірна Бельгії вже давно знаходиться у найвищому ешелоні європейського футболу, пише портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Бельгійці мають дуже талановитий склад. Та справді можуть організувати проблеми будь-якому супернику.

Отже, які сильні риси має суперник збірної України? Чого очікувати збірній України і на що варто звернути увагу Сергію Реброву?

Жеремі Доку. Фото: REUTERS/Phil Noble

Дуже сильні фланги

Насправді це може бути однією з основних проблем українського захисту. Жеремі Доку з "Манчестер Сіті", Леандро Троссар з "Арсенала", Доді Лукебакіо з "Севільї" — це лише частина кандидатів, які у разі виклику можуть зайняти місце в основі.

Вони швидкі, мобільні та досвідчені. Що, очевидно, додасть проблем українським флангам.

Ромелу Лукаку. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Габарити

Вони є практично у всіх лініях. І вони більші, ніж в України. Ромелу Лукаку з "Наполі" в нападі, Амаду Онана з "Астон Вілли" та Ореоль Мангала з "Евертона", Самбі Локонга з "Севільї"... Це гравці, які додають потужності лініям бельгійців. І це їм явно може допомогти під час протиборств з українцями, що теж варто враховувати.

Тібо Куртуа. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Тібо Куртуа

Він досі залишається одним із найкращих голкіперів світу. І його повернення до збірної, про що було анонсовано раніше, є не надто приємною новиною.

Очевидно, Куртуа займе місце у рамці воріт збірної Бельгії. А це значить, що Сергію Реброву та його тренерському штабу варто думати, як покращити атакувальну міць команди.

Проблеми з реалізацією моментів, які, на жаль, вже досить довгий час є своєрідною візитною карткою збірної України, поки що ніхто не відміняв.

Нагадаємо, український тенісист Андрій Медведєв за час своєї кар'єри запам'ятався безліччю видатних перемог. Відомо, чим він займався після її завершення.

Збірна України з футболу змінила багато головних тренерів. Дізнайтеся про найбільш дивні призначення.

Легендарний форвард Тьєррі Анрі озвучив ім'я фаворита в боротьбі за "Золотий м'яч".

Українські біатлоністки у 2014 році тріумфували на Олімпіаді в Сочі. Відомо, де вони зараз.