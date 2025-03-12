Куди зник легендарний український тенісист Андрій Медведєв

Колишній український тенісист Андрій Медведєв. Фото Синиця Олександр / УНІАН

Великий теніс завжди був дуже популярним в Україні. Імена українських тенісистів завжди були в центрі уваги спортивних вболівальників.

Одним із найтитулованіших та найвідоміших тенісистів України часів незалежності був та залишається Андрій Медведєв, пише портал Новини.LIVE.

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Андрій Медведєв та його кар'єра

Професійна кар'єра Андрія Медведєва тривала з 1991 по 2001 рік. За цей час він виграв 11 титулів у одиночному розряді та ставав четвертою ракеткою світу.

Крім того, українець виходив до фіналу Roland Garros, а ще на його рахунку чотири перемоги на турнірах серії Мастерс.

Медведєв за свою кар'єру перемагав багатьох легенд світового тенісу. Серед них були Роджер Федерер, Піт Сампрас, Андре Агассі та інші.

Де Андрій Медведєв зараз

Український тенісист завершив кар'єру у 2001 році. З того часу він займався бізнесом, і як писали ЗМІ, був співвласником декількох компаній.

у 2004 році був обраний президентом Федерації тенісу України. У 2006 році став почесним президентом організації.

З 2018 по 2023 рік він був капітаном збірної України з тенісу. Його на цьому посту змінив Орест Терещук.

Паралельно Андрій Медведєв займався і продовжує заняття з дітьми, яких тренує на українських кортах.

У березні 2022 року українські ЗМІ писали, що Медведєв залишився у Києві, щоб захищати столицю від наступу росіян. Тоді фото з ним опублікував інший легендарний український тенісист Сергій Стаховський.

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