Куда исчез легендарный украинский теннисист Андрей Медведев

Бывший украинский теннисист Андрей Медведев. Фото Синица Александр / УНИАН

Большой теннис всегда был очень популярным в Украине. Имена украинских теннисистов всегда были в центре внимания спортивных болельщиков.

Одним из самых титулованных и известных теннисистов Украины времен независимости был и остается Андрей Медведев, пишет портал Новини.LIVE.

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Он уже достаточно давно завершил свою карьеру. Его достижения до сих пор остаются "маяком", к которому стоит двигаться всем украинским теннисистам.

Андрей Медведев и его карьера

Профессиональная карьера Андрея Медведева длилась с 1991 по 2001 год. За это время он выиграл 11 титулов в одиночном разряде и становился четвертой ракеткой мира.

Кроме того, украинец выходил в финал Roland Garros, а еще на его счету четыре победы на турнирах серии Мастерс.

Медведев за свою карьеру побеждал многих легенд мирового тенниса. Среди них были Роджер Федерер, Пит Сампрас, Андре Агасси и другие.

Где Андрей Медведев сейчас

Украинский теннисист завершил карьеру в 2001 году. С тех пор он занимался бизнесом, и как писали СМИ, был совладельцем нескольких компаний.

В 2004 году был избран президентом Федерации тенниса Украины. В 2006 году стал почетным президентом организации.

С 2018 по 2023 год он был капитаном сборной Украины по теннису. Его на этом посту сменил Орест Терещук.

Параллельно Андрей Медведев занимался и продолжает занятия с детьми, которых тренирует на украинских кортах.

В марте 2022 года украинские СМИ писали, что Медведев остался в Киеве, чтобы защищать столицу от наступления россиян. Тогда фото с ним опубликовал другой легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский.

Напомним, сборная Украины по футболу за время своего существования имела некоторые очень странные тренерские назначения.

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