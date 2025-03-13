Від підкупу арбітрів до Мілевського — ТОП-5 найгучніших скандалів в історії Динамо

Артем Мілевський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" — клуб із легендарною історією, якому за цим показником немає рівних в Україні. Проте, команда за час свого існування неодноразово опинялася у центрі скандалів.

Портал Новини.LIVE нагадає про п’ятірку найрезонансніших інцидентів, що залишили слід у біографії команди.

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Ігор та Григорій Суркіси. Фото: ФК Динамо (Київ)

Спроба підкупу арбітра в Лізі чемпіонів (1995)

Найвідомішим скандалом за участю киян був "шубний" з Ігорем Суркісом та іспанським арбітром Антоніо Лопесом Ньєто, 13 вересня 1995 року.

"Динамо" перемогло "Панатінаїкос" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:0, а іспанський арбітр заявив, що представники українського клубу намагалися підкупити його, запропонувавши норкові шуби та 30 тисяч доларів.

УЄФА анулювала результат матчу, виключила "Динамо" з турніру та дискваліфікувала їх на три роки. Ця справа стала найбільшою чорною плямою в історії українського футболу. Щоб скоротити термін дискваліфікації довелося залучити експрезидента України Леоніда Кравчука.

Андрій Ярмоленко півля трансферу з "Динамо". Фото: "Боруссія"

Ярмоленко та шахраї (2017)

У 2017 році трансфер Андрія Ярмоленка до "Боруссії" Дортмунд за 25 мільйонів євро обернувся скандалом на батьківщині.

За правилами УЄФА, 5% суми мали піти на розвиток чернігівської спортшколи "Юність", де виховувався гравець. Натомість 150 тисяч євро осіли в кишенях шахраїв через фіктивну громадську організацію.

Підозри слідчих прокуратури впали на функціонерів УАФ, але винних так і не покарали.

Артем Мілевський. Фото: "Динамо"

Мілевський і порушення режиму (2008)

Артем Мілевський, зірка "Динамо", регулярно потрапляв у скандали через свою поведінку.

Найвідоміший випадок порушення режиму стався перед фіналом Кубка України 2008 року. Напередодні гри з "Шахтарем" (0:2) його застали на вечірці. Клуб наклав на форварда рекордний штраф, а його любов до розваг стала легендарною серед уболівальників.

Однак, подібних ситуацій в кар’єрі Мілевського були не одна та не дві. Він часто виводив з психологічної рівноваги своїх тренерів.

Жертви на матчі "Динамо" — "Челсі". Фото: ТСН

Расистський скандал у матчі з "Челсі" (2015)

У Києві 20 жовтня 2015 року під час матчу Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:0) на трибунах НСК "Олімпійський" група фанатів "Динамо" напала на темношкірих уболівальників суперника.

УЄФА оштрафувала клуб на 100 тисяч євро, а один матч кияни провели за зачиненими дверима. Інцидент викликав осуд у Європі та завдав удару по іміджу команди та країни.

Матч з "Маріуполем" (2017)

У серпні 2017 року "Динамо" відмовилося їхати на матч УПЛ проти "Маріуполя", посилаючись на нібито небезпеку через близькість до зони бойових дій.

Клуб був упевнений, що завдяки своєму статусу КДК УАФ йому допоможе. До того ж клуб намагався вплинути на результат через закулісні ігри. Натомість вони отримали технічну поразку (0:3).

Скандал розколов футбольну спільноту: одні підтримали "Динамо", інші звинуватили їх в боягузтві й маніпуляціях. Однак ця технічна поразка вартувала їм чемпіонства.

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