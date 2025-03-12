Леоненко дав прогноз на розвиток скандалу з Ванатом і Пономаренком

Колишній футболіст Віктор Леоненко. Фото: УНІАН

Відомий у минулому футболіст збірної України та київського "Динамо" Віктор Леоненко поділився думкою про скандал між Владиславом Ванатом та Матвієм Пономаренком. Футболісти столичної команди мало не побилися під час матчу УПЛ.

Експерт вважає, що обидва гравці не зможуть стати зірками навіть у Прем'єр-лізі, повідомляє "Спорт-Експрес України".

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Під час поєдинку 21 туру УПЛ Владислав Ванат висловив претензії своєму конкуренту Матвію Пономаренку. Молодий футболіст відмахнувся від одноклубника, після чого той остаточно розлютився.

Матвій Пономаренко під час поєдинку. Фото: пресслужба "Динамо"

Гра завершилася нічиєю з рахунком 2:2. Віктор Леоненко заявив, що наступна втрата очок може стати критичною для "Динамо", особливо якщо "Олександрія" продовжить перемагати. Колишній форвард не розуміє, як "біло-сині" змогли "розбазарити" перевагу над конкурентами. Експерт припустив, що в разі невдалого виступу цього сезону футболісти та тренерський штаб "обиратимуть міст, з якого стрибати".

Владислав Ванат обігрує суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Леоненко думає про скандал у "Динамо"

Одіозний ексфутболіст різко розкритикував двох форвардів, які почали з'ясовувати стосунки просто на полі під час матчу. Леоненко порадив Ванату і Пономаренку вирушити на турнір "Шкіряний м'яч", а також заявив, що подібні конфлікти відбуваються "не від великого розуму".

"Особисто для мене завжди важливіше було віддати результативну передачу, ніж забити, на відміну від Ваната і Пономаренка. Ось коли вони це зрозуміють і почнуть робити, то в них буде шанс стати хоча б подобою футболістів. Ванат найкращий бомбардир УПЛ і нікому не потрібен! Уявляєте, який вигляд ми в єврокубках матимемо? Упевнений, що до Ліги чемпіонів не дійде ніхто", — заявив Леоненко.

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