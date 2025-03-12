Матвій Пономаренко прокоментував конфлікт із Владиславом Ванатом після гри

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Київське "Динамо" в матчі чергового туру УПЛ втратило очки в поєдинку з "Зорею". Після матчу деякі гравці киян відреагували на результат та на певні моменти, які виникали під час гри.

Форвард "Динамо" Матвій Пономаренко у ефірі Профутбол Digital прокоментував гру та її окремі епізоди, зокрема суперечку з Владиславом Ванатом.

Читайте також:

За його словами, настрій киян після гри не дуже. В команді будуть аналізувати гру та готуватись до наступних.

Що сказав Пономаренко про суперечку з Ванатом

Матвій Пономаренко зазначив, що зараз "все нормально". І підтвердив, що вони з Ванатом порозумілися.

Він також підсумував, що "Динамо" буде виправляти нереалізовані моменти на тренуваннях. І підкреслив, що кияни будуть сильнішими.

"Було важко грати, бо "Зоря" тягнула час, але це не виправдання", — резюмував форвард "Динамо".

Нагадаємо, ми розібрались, які є "за" та "проти" повернення Андрія Ярмоленка до збірної України.

Київське "Динамо" може звільнити Олександра Шовковського, якщо клуб не досягне головної цілі в сезоні.

Відомо, чим зараз займаються українські біатлоністки, яки вибороли золото Олімпіади в Сочі.

Два легендарних біатлоністи Бйорндален та Пуаре давно завершили кар'єру. Ми розібрались, де вони зараз.