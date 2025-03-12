Матвій Пономаренко прокоментував конфлікт із Владиславом Ванатом після гри

Пономаренко сказав лише два слова про свій конфлікт з Ванатом
Київське "Динамо" в матчі чергового туру УПЛ втратило очки в поєдинку з "Зорею". Після матчу деякі гравці киян відреагували на результат та на певні моменти, які виникали під час гри.
Форвард "Динамо" Матвій Пономаренко у ефірі Профутбол Digital прокоментував гру та її окремі епізоди, зокрема суперечку з Владиславом Ванатом.
За його словами, настрій киян після гри не дуже. В команді будуть аналізувати гру та готуватись до наступних.
Що сказав Пономаренко про суперечку з Ванатом
Матвій Пономаренко зазначив, що зараз "все нормально". І підтвердив, що вони з Ванатом порозумілися.
Він також підсумував, що "Динамо" буде виправляти нереалізовані моменти на тренуваннях. І підкреслив, що кияни будуть сильнішими.
"Було важко грати, бо "Зоря" тягнула час, але це не виправдання", — резюмував форвард "Динамо".
Нагадаємо, ми розібрались, які є "за" та "проти" повернення Андрія Ярмоленка до збірної України.
Київське "Динамо" може звільнити Олександра Шовковського, якщо клуб не досягне головної цілі в сезоні.
Відомо, чим зараз займаються українські біатлоністки, яки вибороли золото Олімпіади в Сочі.
Два легендарних біатлоністи Бйорндален та Пуаре давно завершили кар'єру. Ми розібрались, де вони зараз.
Читайте Новини.LIVE!