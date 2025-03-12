Матвей Пономаренко прокомментировал конфликт с Владиславом Ванатом после игры

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Киевское "Динамо" в матче очередного тура УПЛ потеряло очки в поединке с "Зарей". После матча некоторые игроки киевлян отреагировали на результат и на определенные моменты, которые возникали во время игры.

Форвард "Динамо" Матвей Пономаренко в эфире Профутбол Digital прокомментировал игру и ее отдельные эпизоды, в частности спор с Владиславом Ванатом.

Читайте также:

По его словам, настроение киевлян после игры не очень. В команде будут анализировать игру и готовиться к следующим.

Что сказал Пономаренко о споре с Ванатом

Матвей Пономаренко отметил, что сейчас "все нормально". И подтвердил, что они с Ванатом нашли общий язык.

Он также подытожил, что "Динамо" будет исправлять нереализованные моменты на тренировках. И подчеркнул, что киевляне будут сильнее.

"Было трудно играть, потому что "Заря" тянула время, но это не оправдание", — резюмировал форвард "Динамо".

Напомним, мы разобрались, какие есть "за" и "против" возвращения Андрея Ярмоленко в сборную Украины.

Киевское "Динамо" может уволить Александра Шовковского, если клуб не достигнет главной цели в сезоне.

Известно, чем сейчас занимаются украинские биатлонистки, которые завоевали золото Олимпиады в Сочи.

Два легендарных биатлониста Бьорндален и Пуаре давно завершили карьеру. Мы разобрались, где они сейчас.